Testagem para hepatite acontece de forma gratuita em Goiânia nesta quinta

Nesta quinta-feira (28), será realizado um dia de testagem gratuita para hepatite, em Goiânia. Das 8h às 17h, todos que passarem pelo Órion Complex, no Setor Marista, poderão fazer o teste de hepatite B e C, além de HIV e sífilis. Segundo o Boletim Epidemiológico sobre as hepatites virais, divulgado em 2021 pelo Ministério da Saúde, em 20 anos...