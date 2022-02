Cidades Teste de DNA confirma troca de bebês em hospital de Aparecida de Goiânia O resultado do exame foi divulgado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na presença dos pais dos bebês e membros da Polícia Civil

Foi confirmado na tarde desta terça-feira (8) que os dois bebês que nasceram no dia 29 de dezembro, no Hospital São Silvestre, em Aparecida de Goiânia, foram trocados na maternidade. O resultado do teste de DNA foi divulgado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na presença dos pais dos bebês e membros da Polícia Civil. De acordo com a Dele...