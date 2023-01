Cidades Testemunha diz que equipe se apavorou em socorro à psicóloga em Goiânia Professora que acompanhou atendimento da jovem, que morreu durante exame em Goiânia, afirma que pediu que a levassem para hospital vizinho

Os momentos que antecederam a morte da psicóloga Bruna Nunes de Faria, de 27 anos, após receber contraste para a realização de um exame no dia 21, teriam sido de pavor por parte da equipe do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) Portugal, em Goiânia. É o que relata a professora Divina Aparecida, de 42 anos, que estava no local acompanhando outra paciente. “O que eu vi fo...