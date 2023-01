A mulher que esteve no mesmo quarto de motel, em Aparecida de Goiânia, que a garota de programa Deyselene de Menezes Rocha foi morta, em dezembro de 2022, contou à polícia que viu colchão e lençol sujos de sangue. A suspeita é de que Leandro Alves da Costa, de 33 anos, tenha torturado, matado e depois abandonado o corpo carbonizado em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia.

O delegado que investiga o caso, Arthur Fleury, disse que inicialmente a polícia achou que a mulher, que segundo ele é garota de programa e foi identificada pelas câmeras de segurança do local, havia participado do crime. Contudo, ao ser interrogada, a polícia percebeu que ela era uma testemunha.

A mulher e Wallace Alves Novais, que está preso, dividiam o mesmo quarto com Leandro e Deyselene. Algumas horas depois, a testemunha sai do motel caminhando, ao passo que Wallace sai no veículo dirigido por Leandro. A vítima não é vista saindo do local.

A testemunha conta que ao chegar no quarto, que tinha dois andares, viu uma taça quebrada no chão, mas não havia sinal de sangue, álcool ou drogas. Então, ao subir para o primeiro andar, viu que a cama estava bagunçada e com o colchão e lençol sujos de sangue.

Wallace, que havia lhe contratado, disse que o local estava daquele jeito pois o amigo tinha depressão e por isso, tentou se matar. Então Wallace virou o colchão e retirou o lençol da cama. A testemunha diz que chegou a ver Leandro no quarto e que ele estava “sério”.

Passagens policiais

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) afirma que todos os crimes do homem são contra garotas de programa, dentre elas, uma adolescente, de 15 anos, morta em Ciudad del Este, no Paraguai. Leandro já foi condenado em 2014 por oito crimes de tortura, estupro e/ou tentativa de homicídio.

Modo de agir

O delegado conta que os crimes supostamente cometidos por Leandro possuem características que se repetem. De acordo com as investigações, ele exige que as mulheres façam sexo sem preservativo e, ao se negarem, ele tortura e as espanca. Fleury conta também que o homem machuca o rosto dessas vítimas para que elas sejam "marcadas".

Prisão

A prisão de Leandro aconteceu na última sexta-feira (6), em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira do Brasil com o Paraguai. No momento em que foi preso, o suspeito usava documentos falsos em nome de Marcos Andrade e ele já tinha dois mandados em aberto no Brasil, além de estar na lista de foragidos da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). A polícia disse que ele segue preso no Paraná e será transferido para Goiás.