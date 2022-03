Cidades Testemunhas faltam à audiência sobre morte de irmãos em Trindade Victor de Paula e Kalebe morreram após ação policial, em janeiro de 2020, dentro da casa em que moravam na cidade vizinha de Goiânia

O primeiro dia de audiência de instrução e julgamento dos quatro policiais militares acusados de matar os irmãos Victor de Paula Araújo, de 21 anos, e Kalebe, de 19, após terem sido rendidos na residência deles, em Trindade, foi concluído com apenas metade das testemunhas de acusação previstas para o dia tendo comparecido para depor. As oitivas ocorreram mais de dois an...