Cidades Testemunhas que estavam em veículo envolvido em racha na T-9 são ouvidas nesta sexta (13) Condutores da Hilux e da BMW também compareceram à Dict na quinta-feira (12) para prestarem esclarecimentos

*Atualizada às 13h27 A Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) ouviu, na manhã desta sexta-feira (13), duas testemunhas do acidente na avenida T-9, em Goiânia, que levou à morte de dois jovens de 15 e 20 anos. As testemunhas, identificadas como Camila e Rodrigo, eram passageiros da BMW que teria participado de um racha após os ocupantes saírem de uma boate no setor...