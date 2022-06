Cidades Testemunhas relatam detalhes do assassinato de Valério Luiz Sessão foi iniciada com depoimentos de acusação do crime ocorrido há quase dez anos. Tensão marcou embates no plenário do TJ-GO. Informações sobre ameças ao radialista também foram expostas nesta segunda-feira (13)

Marcado por momentos de tensão, o júri do assassinato do radialista Valério Luiz foi iniciado oficialmente nesta segunda-feira (13). O primeiro dia de tomada de depoimentos se deu quase dez anos após o crime, depois de adiamentos e tentativas de manobras. Os primeiros a serem ouvidos foram as testemunhas de acusação, que são cinco. Uma ficou para amanhã. Elas falara...