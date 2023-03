O teto de um posto de combustíveis desabou durante a forte chuva que atingiu a região de Mineiros, no Sudoeste do estado, na tarde de segunda-feira (6). Um motorista que passava pela BR-364 registrou o momento em que a estrutura veio a baixo. Apesar do estrago, ninguém se feriu.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), nesta terça-feira (7), deve chover forte novamente na região - cerca de 15mm. Isso porque o aumento no transporte de umidade sobre o estado, combinado com o calor, deve favorecer a formação de áreas de instabilidade, provocando chuvas “típicas de verão”, com raios e rajadas de vento.

Vale lembrar que as chuvas nesta época do ano são, em geral, rápidas e violentas. Elas acontecem quando o t