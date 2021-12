Cidades 'Teu estado, o cacete', diz Bolsonaro sobre ameaça de Doria exigir passaporte vacinal Presidente ainda afirmou que não pode pedir o documento, pois ele próprio nem tomou o imunizante contra a Covid

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta quinta-feira (9) a decisão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de exigir o passaporte vacinal no estado para viajantes a partir de 15 de dezembro, caso o governo não torne o documento obrigatório. Após elogiar a Assembleia Legislativa de Rondônia, que aprovou um projeto proibindo a obrigatoriedade do pas...