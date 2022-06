Após a juíza Juliana Barreto Martins da Cunha, do 2º Juizado Especial Cível de Goiânia, conceder liminar, a rede social TikTok removeu dois vídeos de uma mulher, cuja identidade foi preservada, postados sem autorização por um usuário da plataforma. Nas postagens, as falas são retiradas de contexto e a vítima sofre inúmeras ofensas nos comentários.

De acordo com Marco Antônio Figueiredo, advogado da mulher, ela não tinha conhecimento dos vídeos e, quando soube, se assustou muito com a enorme repercussão. “Quando protocolamos a tutela antecipada, o vídeo mais popular tinha mais de 1 milhão de visualizações”, contou.

Em sua decisão, a magistrada compreendeu a necessidade de retirada com urgência do conteúdo do ar. “Existe risco de descontrolada publicidade dessas informações negativas, daí a necessidade da intervenção judicial liminar”, afirmou a juíza na decisão.

Caso

Ao POPULAR, Figueiredo relatou que a mulher é uma senhora, que havia contratado, em 2018, uma falsa diarista. "O caso foi até televisionado. A mulher anunciava que era diarista, furtava casas e sumia. Ela foi presa várias vezes", relatou.

Ele explica que foram extraídos trechos de entrevistas que sua cliente concedeu para emissoras de televisão, no ano de 2018, quando ocorreram os fatos. Em um dos pedaços extraídos e compartilhados nas redes sociais, a mulher conta que deu R$20 para que a diarista comprasse carne. Usuários da plataforma teriam publicado diversos comentários ofensivos contra a senhora por conta do valor. “De vítima, ela passou a mentirosa”, afirmou o advogado.

Figueiredo ainda informou que a cliente sofre vários problemas de saúde e já teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ela teria ficado bastante transtornada ao se tornar chacota no trabalho. Ele também contou que ela recebeu várias ligações falando sobre o vídeo.

Alívio

Com a retirada das postagens do ar, o advogado conta que a mulher está aliviada. Ainda afirmou que irá pedir reparação por danos morais ao TikTok. “A plataforma é responsável pelas publicações de seus usuários”, disse. Ele ainda contou que pediu para que a rede social abrisse os dados do usuário que postou os vídeos para que fosse realizada uma representação criminal contra ele.

Para Figueiredo, a história serve de lição para todos que usam as redes sociais. “Todos pensam que a internet é terra sem lei e isso é uma demonstração clara de que a Justiça atua contra abusos”, concluiu.