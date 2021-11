Cidades Tiktoker explica por que, apesar da fofura, não se deve acariciar capivaras André Francis, que também é estudante de biologia, alerta que o animal é um dos hospedeiros do carrapato-estrela, transmissor de uma família de bactérias chamada de Rickettsia e causador da febre maculosa

As capivaras costumam virar notícia por motivos variados. Já vimos casos de capivara atacando cabras, a cidade no interior de São Paulo que inaugurou um monumento para homenagear o animal, e o homem que foi atacado durante um mergulho, sem contar os casos de bombeiros chamados para resgatar capivaras que invadem residências. No entanto, por mais fofo que o animal pareça, v...