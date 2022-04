Cidades “Tinha um coração maravilhoso”, diz viúva de engenheiro morto por coronel em Aparecida Erceli Miguel Pinto foi alvejado com um tiro no pescoço quando saía para comprar pão

Menos de uma semana após o crime, a autônoma Kelly Brito, de 38 anos, ainda não consegue conter as lágrimas ao falar sobre o marido, Erceli Miguel Pinto, de 49. O homem foi morto com um tiro no pescoço na porta de casa no último sábado (16), em Aparecida de Goiânia, quando saía para comprar pão. O principal suspeito, que chegou a confessar o crime, é um coronel reformado d...