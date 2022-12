Um tiroteio deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas em Maurilândia, no sudoeste goiano, na noite desta quarta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar (PM), os disparos foram feitos por dois homens em uma moto. Um dos suspeitos foi preso e encaminhado à delegacia de Rio Verde.

Segundo informou a corporação, assim que chegou ao local da ocorrência, a equipe encontrou mulheres e crianças em situação de desespero e quatro homens deitados no chão, atingidos por tiros. Enquanto tomavam nota do acontecido, os militares presenciaram o retorno dos suspeitos responsáveis pelos disparos ao local.

De acordo com os policiais, ao perceberem a presença da polícia, a dupla ainda efetuou disparos contra os militares e, na sequência, fugiu do local. Após, um dos suspeitos foi preso ao dar entrada ferido no Hospital Municipal de Maurilândia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local para prestar atendimento médico às quatro vítimas, que foram encaminhadas ao hospital. Duas das vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no trajeto. Já as outras duas, foram hospitalizadas.

Atualização

As identidades dos suspeitos e das vítimas não foram divulgadas pela polícia e, por isso, o Popular não conseguiu, respectivamente, localizar as defesas e nem confirmar o estado de saúde das vítimas hospitalizadas.

A reportagem tentou contato com o delegado Maurício Antônio, responsável pelo caso, mas foi informada de que o mesmo só falará sobre o caso nesta sexta-feira (02).

Leia também:

- Mulher denuncia que foi agredida por PMs e que namorado foi baleado, em Anápolis; vídeo

- Exame de DNA confirma que corpo enterrado em quintal é da adolescente assassinada, em Goiânia