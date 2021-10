Cidades TJ de Goiás aposenta juiz acusado de fraude em contas milionárias Levine Raja Artiaga estava afastado do cargo desde dezembro de 2020 por suspeita de integrar grupo que esvaziava contas bancárias vultosas sem movimentação por meio de decisões judiciais.

Atualizada às 21h58 O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) aposentou compulsoriamente o juiz da Comarca de Corumbá, Levine Raja Gabaglia Artiaga, de 42 anos, suspeito de participar de uma quadrilha que esvaziava contas bancárias milionárias sem movimentação por meio de decisões judiciais. Levine estava afastado desde dezembro de 2020 e, segundo a defesa dele, vai entrar com recurso. A apose...