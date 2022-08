Foi divulgado nesta terça-feira (30) o novo cronograma de nomeações dos aprovados no concurso para analista judiciário do Tribunal de justiça de Goiás. O despacho assinado pelo desembargador Carlos França determinou a alteração do calendário anterior, que iria até 2023. Com as novas datas, ficou definido que o chamamento dos 153 novos servidores deve ocorrer ainda em 2022.

No cargo de analista judiciário - área de apoio judiciário e administrativo - serão convocados 50 candidatos para o primeiro chamamento em 1º de outubro, já no cargo de analista judiciário – área judiciária – 20 aprovados serão nomeados.

No dia 1º de dezembro será realizado o segundo chamamento com mais 83 aprovados, sendo 50 na área de apoio judiciário e 33 na área judiciária. No total, 153 aprovados serão nomeados ainda este ano. A mudança no calendário atende ao estabelecido na adesão do Estado de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal.

Conforme explicou o diretor-geral do TJGO, Rodrigo Leandro da Silva, em 2022 estão sendo convocados 61% a mais que as vagas ofertadas no edital.

O presidente Carlos França, por sua vez, destacou que, assim como os aprovados, o TJGO também vive um período de grande expectativa pela chegada dos novos servidores. “O TJGO vive um tempo de celeridade e produtividade e esses novos servidores muito contribuirão para o nosso atendimento aos jurisdicionados, foco principal do Poder Judiciário. Esse reforço contribuirá com o cerne da nossa gestão, que é a entrega da prestação jurisdicional de forma célere e eficiente”.

Leia também:

Lei que amplia participação das mulheres no Corpo de Bombeiros é sancionada em Goiás

UEG abre inscrições para concurso público com 146 vagas e salário de até R$ 3,8 mil

PGE-GO abre vagas de estágio para alunos de graduação em Direito

IFG anuncia concurso público com 76 vagas