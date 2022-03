Cidades TJ/GO divulga resultado final preliminar do concurso para analista judiciário O presidente do TJ/GO, o desembargador Carlos França, anunciou um aumento de 96 vagas além das vagas previstas no edital

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ/GO) divulgou nesta terça-feira (15), o resultado final preliminar do concurso público para o cargo de analista judiciário. A lista contempla candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas e do cadastro de reserva do certame. A lista de aprovados pode ser conferida no site do Centro de Seleção da UFG, responsável pela banca. O desembar...