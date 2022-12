O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) abriu 87 vagas para estagiário, sendo mais de 80 oportunidades de início imediato e 47 no cadastro de reserva. As inscrições e prazo para realização da prova on-line vão até dia 20 deste mês. Para se inscrever no processo seletivo é só acessar o site ‘http://pp.ciee.org.br/’.

As vagas ofertadas são de 25 horas semanais de trabalho e contam com bolsa auxílio no valor de R$1.050 e vale transporte de R$8,60 por dia. Ao todo, as ofertas abrangem 17 cursos de graduação, sendo a maioria voltada para o Direito e as demais para os cursos de administração, informática, design gráfico, psicologia entre outros. A lista completa pode ser conferida no edital disponível no site.

As provas devem ser realizadas no formato on-line até o dia 20 de dezembro e o resultado final será divulgado em 23 de janeiro do ano que vem. O edital n°05/2022 garante 10% das vagas específicas para pessoas com deficiências (PCD) com carga horária de 20 horas semanais e 30% para candidatos negros e pardos.

A exigência do edital é que os graduandos de Direito e Psicologia já tenham iniciado o 5° semestre ou terceiro ano do curso, enquanto os demais precisam estar, no mínimo, no 3° período da graduação. O bom desempenho nos estágios pode levar à efetivação do estagiário no TJ-GO após a conclusão do curso de ensino superior.

