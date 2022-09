Cidades TJ-GO quer reduzir carga horária de servidores Proposta foi aprovada por unanimidade. Gestão diz que medida atende a sindicato e se baseia em experiências bem-sucedidas de outros tribunais. OAB-GO mostra inconformismo

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) pretende reduzir a carga horária dos servidores para seis horas. A reportagem do POPULAR teve acesso a uma ata de uma sessão ordinária, realizada no último dia 14, que aprovou, por unanimidade, a minuta de um projeto de lei que trata especificamente deste tema.A proposta é alterar o artigo 31 da Lei Nº 17.663 de 2012...