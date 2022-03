Cidades TJ-GO reabre inscrições para casamento comunitário em Goiânia e Aparecida Evento será realizado no Ginásio de Esportes Goiânia Arena de forma presencial no dia 19 de maio e contará com mais de mil casamentos

A Corregedoria da Justiça do Estado de Goiás (CGJ-GO) reabre as inscrições para o casamento comunitário nesta sexta-feira (4), abrangendo as Comarcas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. O evento será realizado no Ginásio de Esportes Goiânia Arena de forma presencial no dia 19 de maio. Serão mais de mil casais que terão a oportunidade de subirem ao altar e realizarem o gran...