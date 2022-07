Cidades TJ nega recurso e mantém júri popular de empresário que provocou morte de duas pessoas no trânsito Acidente ocorreu em outubro de 2020. Empresário Cristiano Mamedio foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás após furar sinal em alta velocidade e atingir caminhão em que vítimas estavam

Desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) decidiram negar o último recurso apresentado pela defesa do empresário Christiano Mamedio da Silva, de 35 anos, acusado pelas mortes do adolescente Emanuel Felipe Pires Martins, de 15 anos, e Eurípedes Tomé da Costa Filho, de 26. O acusado teria furado o sinal vermelho e colidido com o caminhão em que as vítimas e...