Cidades TJGO empossa dez novos desembargadores em Goiás Cerimônia foi realizada nesta sexta-feira (15) e contou coma presença de diversas autoridades

Nesta sexta-feira (15), dez novos desembargadores foram empossados no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). O colegiado será composto por Sebastião Luiz Fleury, Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, Reinaldo Alves Ferreira, Sérgio Mendonça de Araújo, Ana Cristina Ribeiro Peternella França, Fabiano Abel de Aragão Fernandes, Lília Mônica de Castro Borges Escher, C...