Cidades TJGO pode exigir comprovante de vacinação contra Covid-19 para ingresso em suas dependências A medida, que está em fase de estudo em Goiás, já é adotada em outros 14 tribunais do país, além do STF. O STJ vai exigir o passaporte no início de fevereiro

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) estuda a implantação da exigência de apresentação do passaporte de vacina de Covid-19 para ingresso dos públicos interno e externo nos prédios do Poder Judiciário Estadual. Para o desembargador Carlos França, a medida é importante para conter a propagação do coronavírus que, neste momento, apresenta uma nova variante, a...