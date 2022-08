Cidades TJGO realiza força-tarefa para despachar 7 mil alvarás pendentes As pendências totalizam aproximadamente R$ 100 milhões para o pagamento de crédito das partes e advogados

Uma força-tarefa no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) pretende despachar 7 mil alvarás que estão pendentes na justiça goiana. Isso totaliza aproximadamente R$ 100 milhões para o pagamento de crédito das partes e advogados. A iniciativa ocorre junto com a Corregedoria-Geral da Justiça e em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás, que também v...