“Todos têm de ser iguais”, diz médico de Cavalcante após ser solto; veja vídeo

No final da manhã desta sexta-feira (28), o médico Fábio França afirmou, após ser solto em Cavalcante, no Nordeste de Goiás, que “todos têm de ser iguais, temos protocolos, temos todos os critérios que é para ser feito dentro de uma unidade e temos que cumprir isso independente do seu cargo”. Fábio França foi preso nesta quinta-feira (27) pelo delegado da Políci...