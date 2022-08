Cidades Toneladas de lixo flutuante são retiradas do Rio Meia Ponte Equipe com cerca de 100 pessoas realizou trabalho de retirada de 2 toneladas de material poluente

Aproximadamente 2 toneladas de lixo flutuante foram retiradas do Rio Meia Ponte, em um ponto chamado "ilha do lixo", na divisa de Bela Vista e Hidrolândia, no sábado (27). A ação foi realizada pela Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás (OCB-GO). De acordo com o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) do Sis...