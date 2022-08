Cidades Torcedor é agredido por PM com golpes de cassetete após jogo entre Atlético-GO e Nacional-URU; vídeo Segundo a Polícia Militar, foram usados os “meios necessários” para conter um tumulto durante a saída das torcidas

Um torcedor do Nacional do Uruguai (URU) foi agredido por dois policiais militares na noite desta terça-feira (9), após o fim da partida contra o Atlético-GO, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Um vídeo gravado por outra pessoa que estava no local mostra um militar batendo na vítima com o que parecer ser um cassetete e outro policial chega e chuta. Nas imagen...