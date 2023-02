Matéria atualizada às 16:09 do dia 17/02/2023.

Um torcedor do Vila Nova foi agredido por três torcedores do Goiás na noite da última quarta-feira (15), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava indo para o Estádio Annibal Batista Toledo assistir a partida entre o Vila e a Aparecidense.

Conforme informações do 8º Batalhão da PM, que foram publicadas no perfil oficial da corporação, os suspeitos seguiram o torcedor do Vila Nova, que estava dentro de um ônibus. “Em determinado momento, os três autores invadiram o ônibus e espancaram a vítima”, escreveram.

A PM destaca que a motivação para as agressões seria a rivalidade entre os dois times e suas respectivas torcidas. Entretanto, a corporação não detalha se os envolvidos faziam parte de torcidas organizadas. “Após algumas diligências, os indivíduos foram presos”, informa o Batalhão.

Os suspeitos foram encaminhados à Central Geral de Flagrantes, onde foram autuados por tentativa de homicídio, detalha a PM. Conforme relato da Polícia Civil (PC), a vítima teve diversos ferimentos pelo corpo, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital, porém não informou o nome da unidade.

Além disso, a PC relata que, durante a abordagem, os três torcedores do Goiás alegaram ter sido ofendidos pela vítima. “Xingaram-os de MOCHÉ, momento em que eles decidiram ir atrás dele", descreve a corporação. Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, não podemos localizar a defesa deles.

