Cidades Torcida organizada protagoniza brigas; homem é agredido com chutes mesmo após cair no chão Dois vídeos, com intervalo de 15 minutos, circulam pela internet com episódios de arma de fogo e espancamento

Atualizada às 18h10 Integrantes da Torcida Esquadrão Vilanovense (TEV) iniciaram uma confusão na tarde deste sábado (23), mesmo dia em que foi realizada a partida do Vila Nova x Vasco, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Vídeos de câmeras de segurança que circulam pela internet mostram as brigas. No primeiro vídeo, às 13h18, é possível ver uma mult...