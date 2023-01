A Associação Nacional das Torcidas Organizadas (Anatorg) convocou, na manhã desta segunda-feira (9), as torcidas organizadas e a população em geral para um ato em defesa da democracia previsto para ocorrer em todo o Brasil.

Os atos, que vão contar também com a presença de movimentos e entidades sociais, vêm logo após os ataques de bolsonaristas radicais em Brasília e deverão ocorrer nesta segunda-feira (9) em ao menos 16 capitais. Em Goiás, a concentração está marcada em Goiânia para às 18h, na Praça Universitária.

Segundo a Anatorg, os torcedores e manifestantes estarão “ocupando as ruas por todo o Brasil em defesa da democracia brasileira contra qualquer ataque terrorista que venha colocar em risco o Estado Democrático de Direito“.

“Não é sobre A ou B, é sobre a garantia do que nos garante a Constituição Federal, e nós enquanto entidade não iremos nos furtar de defendê-la”, destacou.

Ao POPULAR, a coordenadora da Anatorg na Região Centro-Oeste, Chris Souza, afirmou que ainda não há uma estimativa de torcedores que devem comparecer aos atos. “As torcidas preferem não definir enquanto instituição apoiar atos políticos, mas muitos integrantes se veem na necessidade de estarem nas ruas, inclusive nesse momento crucial, que coloca em cheque a nossa democracia”.

A cidades que têm convocação para os atos são as seguintes: Goiânia, Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Campinas (SP), São Luís (MA), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Natal (RN), Manaus (AM), Florianópolis (SC), Recife (PE), Salvador (BA), Macapá (AP) e Vitória (ES).

A reportagem apurou que, além das torcidas, devem marcar presença nos atos representantes do Fórum Goiano em Defesa dos Direitos, da Democracia e Soberania; Movimento Sem Terra (MST); Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e organizações estudantis.

Terrorismo em Brasília e prisões

Terroristas invadiram os prédios dos três Poderes neste domingo. Vestidos de verde e amarelo, os bolsonaristas quebraram vidros, paredes, poltronas, arrancaram cadeiras e atiraram para fora e danificaram obras de arte históricas, como um quadro de Di Cavalcanti. O cenário após a desocupação dos locais era apocalíptico.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que 300 pessoas foram presas até o momento no inquérito que investiga os atos terroristas ocorridos em Brasília, neste domingo (8). De acordo com a PCDF, as “investigações seguem até que o último integrante seja identificado”.

A instituição destacou ainda que todos os conduzidos estão passando por exame de corpo de delito no IML do PCDF, sendo identificados e ouvidos nos autos do inquérito que investiga os atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios.

“Todo o efetivo policial da Instituição está de prontidão para prestar apoio e reforço em todas as delegacias do DF e na região central de Brasília para flagrantes/registros”, informou.

Afastamento do governador

Em decisão tomada na madrugada desta segunda (9), o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha, pelo prazo de 90 dias.Conforme o magistrado, o dia de caos em Brasília teria ocorrido “com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência, uma vez que a organização das supostas manifestações era fato notório e sabido, que foi divulgado pela mídia brasileira".

"Os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos", afirmou o ministro.

Os atos criminosos foram condenados por inúmeras autoridades, instituições e políticos, do Brasil e fora dele.

Intervenção federal

Diante da gravidade da situação, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva decretou, neste domingo, intervenção federal na área da Segurança Pública do Distrito Federal (DF).

O decreto estará em vigor até o dia 31 de janeiro e seus efeitos podem ser antecipados ou estendidos. Com a intervenção, todos os órgãos de segurança pública do DF ficam sob responsabilidade do secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Cappelli, subordinado ao presidente Lula.

O documento afirma ainda que Garcia, “não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção”, ou seja, as ordens do interventor se sobrepõem às decisões do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

Conforme o ministro da Justiça, Flavio Dino, o interventor federal "na Segurança do DF, Ricardo Cappelli, está dando continuidade ininterrupta ao trabalho iniciado ontem, em relação aos atos terroristas."

