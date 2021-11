Sistema penal de Goiás arquiva maioria de denúncias de tortura

Nos últimos quase 4 anos, quase 70% das sindicâncias internas contra agentes do sistema prisional de Goiás envolvendo violência contra detentos acabaram arquivados. Dos 125 procedimentos deste tipo abertos no período, 88 foram engavetados, 28 ainda estão em andamento e apenas 9 foram convertidos em processos administrativos disciplinares (PADs) ou inquéritos policiais. Não há registro de nenhuma punição.

O balanço faz parte de um conjunto de dados obtidos junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás pelo POPULAR, via Lei de Acesso à Informação (LAI), relativo a procedimentos abertos pelas corregedorias setoriais contra servidores das forças de segurança do Estado. Em panorama geral, entre janeiro de 2018 e outubro de 2021, estes órgãos optaram pela absolvição ou arquivamento da maioria das investigações.

Cemitérios de Goiânia têm movimento maior neste ano

Como esperado, a visita aos túmulos de parentes e amigos que já morreram aumentou neste ano. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS) não havia finalizado o número de visitantes até o final da tarde desta terça-feira (2), mas o presidente José Antônio da Silva Netto informou que houve presença superior às expectativas, mas que não ocorreram intercorrências ou desobediência às regras.

Goiânia possui quatro cemitérios, e em todos equipes foram colocadas à disposição para orientação e apoio aos visitantes. Entre as regras estava o uso de máscaras durante todo o período de visita, que poderia ser realizada entre 7 horas e 18 horas. Outras orientações como evitar o consumo de alimentos dentro dos cemitérios, evitar contato físico e manter o distanciamento também foram respeitadas, segundo o titular da pasta.

Renovação na Assembleia de Goiás pode ser de ao menos 21%

A Assembleia Legislativa de Goiás já pode garantir ao menos 21% de renovação nas eleições do ano que vem, devido às não candidaturas à reeleição de parte dos atuais 41 deputados. Sete deles são pré-candidatos a deputado federal, ou cotados para isso por seus partidos, e dois não devem disputar nenhum cargo no próximo pleito.

Já têm pré-candidaturas confirmadas na corrida por uma vaga na Câmara dos Deputados: o presidente da Casa, Lissauer Vieira, que está no PSB, mas mantém conversas com PP e PSD; Adriana Accorsi (PT); Alysson Lima (SD); Humberto Teófilo (PSL); Jeferson Rodrigues (Republicanos); Hélio de Sousa e Lêda Borges, ambos do PSDB.