Cidades Total de inscrições de IPTU revisadas em Goiânia chega a 50 mil Na última sexta-feira (4), o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) havia anunciado que aproximadamente 35 mil imóveis de Goiânia estavam sob análise do valor cobrado

Mais 15 mil imóveis deverão ter o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) revisados em Goiânia. Com essa nova ação, o total de verificações da taxa do tributo deve chegar a 50 mil. A informação foi confirmada ao POPULAR por uma fonte da Prefeitura. Na última sexta-feira (4), o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) havia anunciado que aproximadam...