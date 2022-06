O trânsito da região da Praça Cívica terá novas alterações a partir de 8 horas deste domingo, dia 19 de junho, por conta da continuidade das obras do BRT. As mudanças valem até dia 20 de julho e serão necessárias para finalização do pavimento e das calçadas.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que agentes de trânsito estarão na Rua 94, nos cruzamentos com a Avenida 85 e com Avenida 84. Os condutores de veículos particulares serão orientados a usar o terceiro anel (Rua 94), criado em julho de 2021 pela secretaria.

A SMM também ajustará os tempos semafóricos no terceiro anel (Rua 94) para dar mais fluidez ao trânsito da via. A pasta orienta que os condutores busquem rotas alternativas ou usem o aplicativo Waze durante o período de obras.

Obras

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) informou que na próxima segunda-feira (20/06), começará a remoção do pavimento existente, e o posterior remanejamento de uma adutora (tubulação de água), por parte da Saneago, na principal alça de acesso da Praça Cívica à Avenida 84.

Os desvios começariam na terça-feira (14), mas foram adiados a pedido do Governo do Estado, em decorrência de evento no Palácio das Esmeraldas, o que ocasionaria trânsito intenso na região.

Leia também:

- Comissão da Câmara dos Deputados aprova PL que dá nome de Iris a trecho da BR-153

- BRs 153, 414 e 080 têm obras com interdição parcial de tráfego em Goiás nesta semana