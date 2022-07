Começa nesta segunda-feira (11), à tarde, a segunda etapa das obras de construção da ponte do Ribeirão Santo Antônio, na BR-153, no sentido norte, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Triunfo Concebra, responsável pelos serviços, o tráfego será desviado para a pista contrária (pista sentido sul), operando em mão dupla de direção.

A obra deve ser concluída até o final de outubro deste ano e a expectativa da empresa contratada é finalizar as atividades antes do período chuvoso. A partir de agora, as obras seguirão para a etapa de cravação dos perfis da fundação, escavações, instalação das peças, concluindo na sequência com a pavimentação e sinalização da pista.

Com a finalização da primeira etapa da obra no sentido sul da rodovia em maio, a Triunfo Concebra deu início no andamento com o projeto para contemplar o sentido oposto, o norte.

As orientações para os motoristas que pretendem passar pelo local no período de obras, é para que redobrem a atenção e respeitem a sinalização implantada pela concessionária. Ainda é importante atentar-se para os limites regulamentados de velocidade, além de manter distância segura do veículo a sua frente.



Serão implantados painéis eletrônicos para reforço à orientação dos usuários e todo o trabalho será acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal.

