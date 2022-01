Cidades Três árvores caem a cada dia em Goiânia Até o fim de novembro de 2021, 1.011 espécimes arbóreas caíram na capital. Outras 5.679 foram cortadas pela Comurg após processo na Prefeitura

Pelo menos três árvores caem por dia em Goiânia, segundo dados da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Até o fim de novembro do ano passado, o órgão somou 1.011 espécimes arbóreos que morreram na capital, um número 89,3% maior do que foi registrado em todo o ano de 2020, com 534 árvores caídas. Além disso, a Comurg realizou nesse mesmo período um total de 5.6...