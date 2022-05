Cidades Três estudantes são impedidas de entrar na faculdade em Goiânia com filhos pequenos OAB afirma que prática fere Constituição e ECA. Centro Universitário diz que instalações não são adequadas para receber crianças e que há normas internas

Em menos de um mês, três estudantes do curso de veterinária do Centro Universitário de Goiás (UniGoiás) foram impedidas de entrar no local por estarem com filhos pequenos. Elas afirmam que entre as opções oferecidas pelo segurança do local foi de deixarem as crianças - de 11 meses, 1 ano e 8 anos – do lado de fora. Em nota, a UniGoiás afirmou que as instalações não s...