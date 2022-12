Três homens foram presos, na manhã desta segunda-feira (26), suspeitos de matar uma pessoa e incendiar o carro dela, em Hidrolândia, na Região Metropolitana da capital. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (23) e a prisão foi realizada no Parque Santa Cruz, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, passageiros estavam descendo de um ônibus e viram o carro em chamas. Uma mulher gravou um vídeo do carro em chamas e percebeu que havia uma pessoa dentro do carro. Ela, então, acionou o Corpo de Bombeiros que chegou ao local e confirmou um passageiro dentro do veículo.

A vítima, que ainda não foi identificada, foi morta com vários disparos de arma de fogo e teve o carro completamente destruído pelas chamas. Com os suspeitos, foram apreendidas a arma utilizada no crime, drogas e uma balança.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime é acervo de contas relacionado ao trafico de drogas. A PC segue investigando o caso.

Leia também:

Mulher é presa suspeita de matar namorado e fazer tatuagem com nome dele para disfarçar autoria

Corpo encontrado esquartejado em Rio Verde é de jovem desaparecido há mais de 30 dias