Três homens foram presos em flagrante nesta terça-feira (31), em Aruanã, a 315 km de Goiânia, suspeitos de se passarem por policiais civis para tentar realizar a internação de um guarda civil metropolitano em uma clínica de reabilitação. Segundo a Polícia Militar (PM), familiares da vítima relataram ter contratado o serviço, mas alegaram não saber da forma violenta como ele seria tratado. Ainda de acordo com a PM, o guarda foi liberado no mesmo dia, mas foi preso nesta quarta-feira (1º), após deixar uma moto roubada em uma oficina.

Entenda o caso

O subtenente Cleomar Ribeiro, da 45ª Companhia Independente da PM, que esteve à frente da ocorrência, relata que a vítima gritou por socorro quando o carro em que ele era transportado passou por uma barreira policial. “O veículo passou pela rodovia em alta velocidade e uma pessoa emitiu um grito. Nós conseguimos realizar a abordagem 2 km à frente, momento em que três pessoas tentaram fugir e um correu na nossa direção”, conta.

Os três suspeitos foram presos e, durante a abordagem, disseram que teriam ido buscar a vítima em Aruanã a pedido de um pastor, para realizar a internação dela em uma clínica de reabilitação em Goiânia. A vítima se identificou como um guarda civil metropolitano e alegou que os suspeitos disseram que eram policiais civis e que ele estaria sendo sequestrado, além de afirmar que eles o obrigaram a usar cocaína e o agrediram.

Pastor

De acordo com o subtenente, na noite da prisão, os policiais entraram em contato com o pastor mencionado pelos suspeitos e que ele disse que teria recebido R$ 1 mil da família do guarda para ajudar na internação. Ao POPULAR, o representante religioso, Alécio Gomes, confirmou que a ex-mulher do guarda ligou para ele pedindo para buscar o ex-marido dela em Aruanã e deixa-lo em uma clínica de reabilitação no Jardim América, em Goiânia.

“No dia anterior ao ocorrido, ela me ligou dizendo que ele estava em Aruanã aprontando todas. Como foi algo emergencial, nós não pegamos o termo de internação com a família, mas eu tenho todos os áudios dela pedindo. Era para pegar ele e deixar dentro da clínica”, afirma. O POPULAR entrou em contato com a clínica mencionada pelo pastor, que afirmou que ele não tem vínculo com a instituição e que realiza a internação de pacientes com apoio de uma ambulância.

Questionado sobre essa situação, Alécio reforçou que foi contratado apenas para buscar o guarda e que a ex-mulher da vítima trocou a clínica próximo ao horário em que os três suspeitos foram presos. “Ela mudou a clínica na hora e me passou o nome de outra clínica. Eu faço esse tipo de serviço. Busco o paciente onde ele estiver e deixo ele dentro da clínica”, enfatiza. O POPULAR não localizou a ex-mulher do guarda para um posicionamento até a última atualização desta matéria.

Prisões

Segundo o subtenente Cleomar Ribeiro, os três suspeitos presos em flagrante na terça-feira (31) foram autuados pelos crimes de sequestro, associação criminosa e lesão corporal. Além disso, informa que com eles foram apreendidos um par de algemas, dois celulares e o carro usado no transporte da vítima. “Quando a família soube da forma como ocorreu, ficou revoltada. Orientamos para procurarem a delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência contra os autores”, disse.

O policial ainda revela que o guarda foi preso na noite desta quarta-feira (1º). “Depois que ele foi liberado do sequestro, ele deixou uma moto que seria roubada em uma oficina e teria ido embora em um carro. Não sei se foi preso pelo furto ou pela receptação da motocicleta", explicou. Em nota, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia, informou que o agente estava afastado das atribuições para tratamento médico e instaurou um processo administrativo para apurar o ocorrido.

Como os nomes dos três presos na terça-feira (31) não foram divulgados pela Polícia Militar (PM), o POPULAR não pode verificar se eles passaram por audiência de custódia, se continuam presos ou localizar a defesa deles para um posicionamento. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil (PC) para questionar se o caso será investigado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Íntegra da nota

A propósito de solicitação deste veículo de comunicação, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) informa o que se segue:

O guarda civil Aloísio Antônio de Castro Júnior já havia sido afastado das atribuições, e se encontra em tratamento médico.

A GCM também informa que ele está sendo conduzido para a Delegacia Distrital de Mozarlândia, onde estará à disposição da Justiça.

A Corregedoria da GCM acompanha o fato, e um processo administrativo será instaurado.

O comando da GCM não compactua com nenhuma forma de desvio de conduta, e se coloca à disposição da Justiça para a elucidação do caso.

