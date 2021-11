Cidades Três homens são suspeitos de abusar sexualmente de duas adolescentes em Santa Helena de Goiás Além do abuso, eles também teriam dado drogas e álcool para as jovens

A Polícia Civil de Goiás investiga um caso de suspeita de abuso sexual em Santa Helena de Goiás, a 210 quilômetros de Goiânia. O crime ocorreu no último sábado (20). De acordo com Thiago Latorre, delegado responsável pelo inquérito, as meninas relataram que se encontraram com três homens em uma festa e que eles lhes deram bebidas alcoólicas, drogas e abusar...