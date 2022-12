Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus interestadual, na BR-060, em Indiara, no Sudeste de Goiás. O ônibus trafegava de Goiânia para Cuiabá (MT) na noite deste sábado (24), quando bateu de frente com um boi que atravessava a pista. Com a colisão, o animal morreu e três passageiros ficaram feridos.

Depois de atropelar o animal, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e bateu em um barranco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois motoristas do veículo ficaram presos às ferragens. Uma idosa também sofreu ferimentos leves e as três vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Municipal de Indiara.

Conforme relato do Corpo de Bombeiros, o resgate dos motoristas foi exaustivo por haver muita terra na parte da frente do ônibus, mas os militares conseguiram retirá-los do veículo com vida. Ao todo, haviam 44 passageiros no ônibus.

Como os nomes das vítimas não foram divulgados, não foi possível checar o estado de saúde delas. Segundo a PRF, os outros passageiros foram transferidos para um novo ônibus e seguiram viagem.

A reportagem entrou em contato com a Expresso São Luiz, empresa responsável pelo ônibus, informou que é um absurdo os animais soltos na pista e vai apurar o caso. “O motorista conseguiu desviar de um deles, colidiu com a segunda e com perícia e muita técnica conseguiu que o ônibus não tombasse”, pontuou.

