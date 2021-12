Cidades Três pessoas morrem em acidente entre caminhão e carro na BR-153, em Rianápolis De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas são um casal e um adolescente que estavam no carro de passeio e morreram na hora do acidente

Três pessoas morreram na noite desta sexta-feira (24) após um acidente entre um carro de passeio e um caminhão na BR-153, próximo a Rianápolis, cidade localizada no Vale do São Patrício. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas são um casal e um adolescente que estavam no carro de passeio e morreram na hora do acidente. Segundo a corporação, os cor...