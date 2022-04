Cidades Três pessoas morrem em acidente entre caminhonete e caminhão em Formosa Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão informou que foi fechado por um veículo na pista, que estava molhada

Três pessoas, marido, eposa e uma mulher, morreram em um acidente entre uma caminhonete e um caminhão na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). O acidente aconteceu por volta das 14 horas desta quinta-feira (7). Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão informou que foi fechado por um veículo na pis...