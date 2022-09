Cidades Três pessoas se afogam no Rio Araguaia, e uma delas continua desaparecida Grupo se afogou enquanto nadava nas proximidades do povoado de Itacaiú. Duas pessoas foram encontradas

Três pessoas desapareceram no Rio Araguaia, em Itacaiú, município de Britânia, a 365 quilômetros de Goiânia, na última terça-feira (7). Elas se afogaram enquanto nadavam nas proximidades do povoado. Durante a noite, duas mulheres foram encontradas, uma delas sem vida. A terceira pessoa, um homem de 31 anos, continua desaparecido. De acordo com o Corpo ...