Três policiais militares foram presos pela morte de Douglas Araújo da Silva, de 19 anos, em Anápolis, durante uma abordagem. O crime teria ocorrido no dia 19 de abril de 2022, uma terça-feira, mas a prisão foi decretada pela Justiça apenas no dia 24 de fevereiro após denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Os promotores justificaram o pedido alegando que os envolvidos se envolveram posteriormente em outras mortes durante ações policiais e que testemunhas relutavam em depor por medo.

Douglas saiu de casa por volta das 19 horas e ia para a casa de um amigo levar uma pistola de brinquedo, usada em airsoft, em um percurso de cerca de um quilômetro no Jardim Alvorada. No caminho, ele chegou a encontrar um irmão, mas após 200 metros, já sozinho, deparou-se com a viatura na qual estavam terceiro sargento Victor Lemes Vaz da Costa, de 36 anos, e os soldados Rodrigo Troiani Ruela, de 35, e Jonathan Ferreira de Carvalho, de 31.

Os policiais alegam que o abordaram porque viram um volume suspeito por baixo de uma camiseta preta, inclusive com a mão por cima. Na hora que pediram para levantar a roupa, na versão dos PMs, Douglas sacou uma arma e fez menção de atirar. Alegando que resolveram agir “na antecipação do confronto”, Victor e Rodrigo efetuaram 16 disparos ao todo, sendo que 15 atingiram o rapaz. Victor atirou 10 vezes e Rodrigi, seis. Ambos com pistolas calibre 9mm.

Em vez da pistola de airsoft, os policiais afirmaram ter encontrado um revólver calibre 32 com seis munições, sendo uma deflagrada. Não há nenhuma menção à arma de brinquedo. Na denúncia assinada por um grupo de promotores, é dito que o revólver foi plantado na cena do crime para reforçar a versão de iminência do confronto. Exame pericial na arma apresentada não encontrou fragmentos em condições técnicas para realização de confronto papiloscópico.

A denúncia do MP-GO é feita com base no inquérito feito pela Polícia Civil. Entretanto, foi feito também um inquérito pela própria Polícia Militar (IPM), ao qual O POPULAR teve acesso. E neste documento a própria corporação coloca em xeque a versão dos policiais. “Chama a atenção também o grande volume de disparos efetuados. Dezesseis disparos foram realizados dos quais quinze atingiram Douglas. Segundo a perícia, alguns disparos possivelmente foram efetuados com Douglas já no chão, denotando excesso na ação policial”, afirma o IPM.

No mesmo IPM é dito em sua conclusão que o exame cadavérico aponta marca de tiro na palma da mão esquerda e que isso é um ferimento de defesa, “o que demonstra tentativa de se defender dos tiros assim que os percebeu”. “Ferimentos desta natureza contradizem a versão de que Douglas teria adotado uma posição ativa de disparo, posto que nesta situação a vítima estaria com uma mão empunhando a arma e a outra com a palma voltada para o corpo ou contraída”, afirma o relatório, com data de 28 de junho de 2022.

Tanto no laudo cadavérico como na denúncia feita pelo MP-GO, é dito que Douglas foi atingido por disparos em várias partes do corpo, seja de frente ou de costas, em pé, caindo ou já no chão. Mesmo assim os policiais informaram no boletim de ocorrência que afastaram o suposto revólver que estaria em posse da vítima porque ela apresentava ainda sinais vitais. Quando o socorro médico chegou, entretanto, o jovem já estava morto.

Os promotores que assinam a denúncia afirmam que Victor estava no banco de passageiros da viatura e já com a arma apontada pediu para que Douglas primeiro levantasse os braços e depois levantasse a camiseta. No momento em que a vítima cumpria a ordem, o sargento teria passado a efetuar os disparos. Rodrigo, que estava no banco de trás, saiu da viatura e acompanhou o colega nos tiros. Jonathan permaneceu no volante e não atirou, entretanto, também foi denunciado por ter participado da ação e do possível conluio para simular o confronto.

Na denúncia é dito que o crime pode ter ligação com uma briga na qual Douglas se envolveu cinco meses antes com um outro policial militar que fazia bico como segurança de um supermercado em Anápolis. O rapaz chegou a ser atingido por um soco no rosto na ocasião e a mãe dele teria ouvido do policial que “o mundo vai matar ele”. No documento não há mais detalhes sobre este caso.

A morte de Douglas foi noticiada pela imprensa local na época do crime, destacando a revolta de populares e também um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando um parente da vítima lamentando já ter avisado o jovem para se livrar da arma de brinquedo. Depois disso não foi publicado mais nada sobre o caso.

O IPM foi encaminhado à Justiça no dia 18 de janeiro deste ano e no dia 1º de fevereiro a juíza Bianca Melo Cintra, da auditoria militar, declarou incompetência para julgar este tipo de crime pelo qual os policiais são acusados e determinou a remessa do inquérito para a Justiça comum. Por fim, foi determinado que o processo fosse anexado ao que tramita a partir das investigações feitas pela Polícia Civil.

Outras mortes

Ao justificar o pedido de prisão preventiva, os promotores listaram uma série de mortes pelas quais os policiais respondem ou já responderam judicialmente. em um total de seis processos. Com os três juntos, entretanto, o caso de Douglas seria o primeiro.

A denúncia destaca que Rodrigo e Victor estariam envolvidos na morte de uma outra pessoa durante abordagem no dia 30 de abril e Rodrigo em mais uma no dia 27 de julho. Pelo crime do dia 30 de abril, o MP-GO também já apresentou denúncia contra os dois.

“Por certo, há uma grande possibilidade de os denunciados, em liberdade, reincidirem na prática criminosa, pois desde 2021 vem praticando os mesmos tipos de delitos”, afirmaram os promotores.

O POPULAR encontrou no sistema da Justiça estadual alguns IPMs envolvendo os crimes citados pelo MP-GO, ao todo 11 mortes. Entretanto parte deles arquivados, com o Judiciário acatando o argumento de legítima defesa. Outra parte foi remetida para a Justiça comum. Até o momento não houve nenhuma condenação contra eles.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos policiais.