Cidades Três policiais e uma mulher ficam feridos em acidente envolvendo motos do Giro em Goiânia De acordo com os bombeiros, todas as vítimas estava "conscientes" e "orientadas" durante o socorro

Entre as vítimas do acidente envolvendo motos do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) 90, da Polícia Militar, no início da tarde desta quarta-feira (24), na Marginal Botafogo, estão três policiais e uma mulher. De acordo com as informações coletadas no local pela PM, agentes do Giro transitavam pela via, cada um em uma motocicleta, no cruzamento co...