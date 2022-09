Cidades Três são indiciados em caso de militar assassinado em Formosa Suspeito de ser o atirador, companheira e amigo dele respondem pelos crimes de homicídio tentado e consumado

A Polícia Civil concluiu as investigações do caso do militar Maicon Douglas do Nascimento Pereira, morto a tiros na porta de casa em Formosa, Entorno do Distrito Federal, em agosto deste ano. Segundo a instituição, o crime teria sido motivado por uma confusão envolvendo um adolescente, amigo de Maicon, e o enteado do suspeito. Três pessoas foram indiciadas e respondem p...