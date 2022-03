Cidades Três suspeitos de integrar um grupo especializado em adulteração de chassis são presos em Goiânia No momento das detenções, os policiais encontrados sete chassis cortados, três motores sem numeração e vários caminhões em reforma

Três pessoas suspeitas de integrarem um grupo especializado em adulteração de chassis de caminhões de cargas roubados e receptação foram presas nesta quarta-feira (2), em Goiânia. As detenções aconteceram após agentes da polícia ficarem três dias monitorando um galpão, onde supostamente aconteciam as adulterações de veículos. No momento da prisão, os homens estava...