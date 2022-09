Um trabalhador de 36 anos caiu no fosso do elevador de uma obra, na manhã desta sexta-feira (2), no Parque Amazônia, em Goiânia.

De acordo com os Bombeiros, a queda foi de aproximadamente 2 metros de altura. O homem foi socorrido pelos militares, que o encontraram consciente, com escoriações e possível fratura de escápula.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Os Bombeiros não souberam informar as circunstâncias da queda e se o homem usava equipamentos de segurança.

