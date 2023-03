O trabalhador Celso dos Santos Nascimento, de 42 anos, foi atacado por uma onça na fazenda em que trabalha no município de Turvânia, na região central do Estado. Segundo ele contou ao G1, a onça já apareceu no pasto da fazenda, mas nunca tinha atacado.

Era por volta das 19h de domingo (5) quando Celso foi surpreendido pela Onça Preta, também chamada de Pantera. Ele contou que o animal voou em cima dele e mordeu em dois lugares, e, quando começou a gritar por ajuda ela ficou assustada e saiu de cima dele.

“Ela voou e me derrubou logo, me mordeu em dois lugares, rasgou minha calça. Depois saiu de mim e sumiu beirando o córrego” contou Celso.

Celso falou que trabalha há mais de 30 anos como caseiro em fazenda e nunca tinha passado por isso. No dia do ataque ele já tinha terminado o serviço de apartar o gado e ia para casa quando foi surpreendido.

De acordo com Celso, a onça já foi vista nas fazendas vizinhas tentando pegar galinhas. “Eu já vi ela andando no pasto mas ela nunca tentou me atacar”, disse o trabalhador.

O caseiro disse também que a onça o atacou, mordeu e depois foi embora. Ele começou a gritar pedindo ajuda quando estava no chão embaixo do animal. Celso acredita que isso pode ter assustado o bicho que o deixou e foi embora.

Apesar do susto ele contou que não tem medo de voltar ao trabalho na fazenda. Não tem “Faz parte da vida do ser humano”, pontuou Celso.

Leia também:

- Justiça suspende multas do Ibama contra Instituto Onça-Pintada após morte de 72 animais

- Cobra com 1,5 metro é resgatada em pista de Luziânia

Recuperação

Ao G1 a enfermeira e coordenadora do Hospital de Turvânia, Rosilene Vieira de Araújo, disse que Celso deu entrada no domingo (5) com ferimentos no fêmur e no testículo. Segundo ela, o trabalhador ainda está internado, mas não ficará com sequelas nem corre risco de morte.

A enfermeira disse também que o homem trabalha como caseiro na fazenda onde tudo aconteceu e estava indo para casa quando foi atacado pelo animal. Foi o primeiro registro desse tipo de acidente no hospital.