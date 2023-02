Um trabalhador rural de 44 anos morreu depois de sofrer um acidente enquanto operava uma máquina agrícola, em Montes Claros de Goiás. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem teria caído do trator que dirigia e tido partes do corpo amputadas por uma roçadeira. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), em uma fazenda do município, localizado a 270 km de Goiânia.

Ao POPULAR, o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Tiago Messias, detalhou que a PM foi acionada pelo gerente da propriedade rural, que, ao dar falta do trabalhador, foi até o local em que o colega estaria trabalhando e encontrou a vítima, que era natural de Pontal (SP), já sem vida.

“Assim que chegaram ao local, os policiais militares relataram ter encontrado o corpo da vítima cortado em várias partes. E, como o trabalhador estaria sozinho na hora do acidente, não há como explicar de que forma a fatalidade aconteceu”, afirmou.

A PM informou ainda que a Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados na sequência e que o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Leia também:

- Trabalhador rural morre atropelado por trator em fazenda

- Polícia indicia funcionários de fazenda por morte de homem esmagado por trator