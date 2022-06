Um grupo de trabalhadores da Companhia de Urbanização (Comurg) de Goiânia lançou o Coral Vozes, primeiro coral oficial de garis do Brasil. A iniciativa foi idealizada pelos próprios servidores neste ano e conta com 12 participantes.

A ideia da criação do grupo é oferecer uma nova oportunidade para os servidores que cuidam da limpeza da capital e alcançar 100 integrantes, que levarão música, talento, arte e cultura à população goianiense.

No repertório, os participantes trazem canções da música popular, como “É o Amor”, de Zezé Di Camargo e Luciano, e “Oh Happy Day”, de Edwin Hawkins.

De acordo com o regente Francis Maia, “este é o primeiro coro oficial do Brasil formado por garis, sem nenhuma formação musical, ligados diretamente à limpeza de uma grande cidade”.

Nas apresentações, o grupo usa a conhecida vestimenta laranja e verde. Os ensaios do coral acontecem duas vezes por semana, após o expediente de trabalho. Neles, os servidores têm aulas de exercícios vocais e teoria musical.

Na última edição do Projeto Viver Cidade, realizado pela TV Anhanguera em parceria com a prefeitura de Goiânia, a Comurg participou do evento com a realização de limpeza das vias, varrição, roçagem, manutenção, pintura de meio fio e revitalização.

Além dos serviços prestados no setor Morada do Sol, a equipe do coral Vozes da Comurg cantou músicas populares consagradas e animou os moradores com a canção Happy Day, composta por Edwin Hawkin.

